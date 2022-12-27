ВАШИНГТОН, 27 дек — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в ноябре 2022 года сократился до минимального уровня с декабря 2020 года и составил 83,3 миллиарда долларов согласно опубликованным данным американского минторга. В октябре значение показателя составляло 98,8 миллиарда долларов. Снижение торгового дефицита составило 15,6% в месячном выражении.

Объем импорта в ноябре снизился на 7,6% к октябрю 2022 года до 252,2 миллиарда долларов. При этом значительно сократился импорт потребительских товаров. Его снижение составило 13% в месячном исчислении до 59,6 миллиарда долларов.

Экспортные операции снизились на 3,1% к октябрю 2022 года до 168,8 миллиарда долларов.