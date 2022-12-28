МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уровень безработицы на Украине на данный момент превышает 30%, сообщает Нацбанк Украины. На Украине вырос дефицит мощности в энергосистеме

"Безработица сейчас, вероятно, превышает 30% по методологии МОТ (Международной организации труда – ред.) и будет снижаться медленно. Даже до начала регулярных перебоев в снабжении электроэнергией спрос на рабочую силу еще не стабилизировался", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В октябре министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что безработица в стране к концу года ожидается на уровне 30%.

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

Общая сумма анонсированной и предоставленной Украине официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров в 2022 году превысила 120 миллиардов долларов, говорится в "Отчете о финансовой стабильности, 2022" Национального банка Украины (НБУ).

"Общая сумма анонсированной и предоставленной официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров уже превышает 120 миллиардов долларов", — сказано в сообщении на сайте НБУ.

Уточняется, что Совет Евросоюза согласовал новый механизм помощи Украине на 2023 год в сумме 18 миллиардов евро.

УРОВЕНЬ ДЕФОЛТОВ В ЭКОНОМИКЕ

Дефолт на Украине зафиксирован по 13% корпоративных кредитов, доля неработающих кредитов увеличилась до 40,5%, сообщил Нацбанк страны.

"С начала военного положения (с 24 февраля – ред.) 13% корпоративного портфеля по сумме понесли дефолт, на начало ноября доля неработающих кредитов выросла до 40,5%", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Добавляется, что реструктуризировано с 24 февраля было 9% гривневого корпоративного портфеля и 20% — портфеля в иностранных валютах.

ПОТЕРИ БАНКОВ

Потери украинских банков при сохранении текущего масштаба проблем в энергетике могут увеличиться с 20% до 30% кредитного портфеля, сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что с начала спецоперации России, на Украине объемы отчисления в резервы составляют около 11% работающего кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля.

"В зоне наивысшего риска находятся розничные кредиты, по которым зафиксированы просрочки, и кредиты компаниям, которые понесли значительные потери производственных активов и рынков сбыта", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным Нацбанка, фактические и потенциальные потери банков Украины на данный момент составляют около 20% кредитного портфеля.

"В то же время проблемы с электроснабжением будут ухудшать показатели деятельности даже действующего бизнеса, который до сих пор вовремя обслуживал кредиты. Доходы работников и операционные денежные потоки бизнеса во многих случаях будут недостаточными для полноценного обслуживания кредитов. Поэтому сейчас есть основания ухудшить оценку потерь кредитного портфеля — в случае сохранения текущего масштаба проблем в энергетике они могут достичь 30%", — добавляет Нацбанк.