МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Санкционный инструмент в руках США был разбит в пух и прах Россией и Китаем, пишет американское издание Foreign Affairs.

Города мира. Нью Йорк

Банкиры отметили давление администрации США на рынок корпоративных слияний

Как считает автор текста, директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, историческому отрезку "излюбленного экономического оружия" Вашингтона наступает конец.

"Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира", — считает автор.

Она привела пример три самых "убедительных" ответа России и Китая на санкционное давление Белого дома.

Среди таких ответных действия Демаре назвала создание двусторонних свопов, которые исключают из расчетов двух стран американской валюты, а также создание собственных, незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS. Автор отметила важность того, что к китайской системе уже подключились свыше 1,3 тысячи банков из более, чем ста стран.

Еще один "удар по США" — постепенное включение в свои экономики цифровой валюты.

"Она (цифровая валюта) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны", — делает заключение автор статьи.