МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Санкционный инструмент в руках США был разбит в пух и прах Россией и Китаем, пишет американское издание Foreign Affairs. Банкиры отметили давление администрации США на рынок корпоративных слияний

Как считает автор текста, директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, историческому отрезку "излюбленного экономического оружия" Вашингтона наступает конец.

"Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира", — считает автор.

Она привела пример три самых "убедительных" ответа России и Китая на санкционное давление Белого дома.

Среди таких ответных действия Демаре назвала создание двусторонних свопов, которые исключают из расчетов двух стран американской валюты, а также создание собственных, незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS. Автор отметила важность того, что к китайской системе уже подключились свыше 1,3 тысячи банков из более, чем ста стран.

Еще один "удар по США" — постепенное включение в свои экономики цифровой валюты.

"Она (цифровая валюта) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны", — делает заключение автор статьи.