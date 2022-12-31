МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину новогодние поздравления и дал позитивную оценку перспективам сотрудничества двух стран, сообщает Центральное телевидение Китая. Западный шантаж не помешал росту товарооборота России и Китая, заявил Путин

В своей телеграмме китайский лидер заявил, что отношения Пекина и Москвы в уходящем году демонстрировали "здоровую динамику" и стабильность. Это касается в том числе сфер торговли, энергетики и инвестиций.

В 2023 году сотрудничество России и КНР обретет новые возможности для развития, уверен председатель КНР.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать тесный диалог со своим российским коллегой и углублять партнерство в разных областях.

Ранее Путин также поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и заявил, что сотрудничество России и Китая в будущем выйдет на новый уровень.