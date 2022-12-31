Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений
Си Цзиньпин: отношения России и Китая получат новые возможности для развития в 2023 году
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину новогодние поздравления и дал позитивную оценку перспективам сотрудничества двух стран, сообщает Центральное телевидение Китая.
В своей телеграмме китайский лидер заявил, что отношения Пекина и Москвы в уходящем году демонстрировали "здоровую динамику" и стабильность. Это касается в том числе сфер торговли, энергетики и инвестиций.
В 2023 году сотрудничество России и КНР обретет новые возможности для развития, уверен председатель КНР.
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать тесный диалог со своим российским коллегой и углублять партнерство в разных областях.
Ранее Путин также поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и заявил, что сотрудничество России и Китая в будущем выйдет на новый уровень.
https://1prime.ru/world/20221231/839368722.html
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