ПЕКИН, 31 дек — ПРАЙМ. Годовой ВВП Китая в 2022 году может достичь 120 триллионов юаней, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении, трансляцию которого вело Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений

"Наша страна продолжает сохранять за собой статус второй экономики в мире с устойчивым развитием экономики. Ожидается, что ВВП за год превысит 120 триллионов юаней (17,3 триллиона долларов по курсу на сегодняшний день — ред.)", — сказал Си Цзиньпин.

Валовой внутренний продукт (ВВП) за первые три квартала 2022 года вырос на 3%, в первом квартале ВВП вырос на 4,8% в годовом выражении, во втором квартале – на 0,4%, в третьем квартале – на 3,9%. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

Ранее государственное статистическое управление КНР сообщило, что темпы роста ВВП Китая за 2021 год после корректировки оказались выше первоначальной оценки и составили 8,4%, составив 114,92 триллиона юаней.