Си Цзиньпин спрогнозировал ВВП Китая по итогам года
Си Цзиньпин ожидает роста годового ВВП Китая в 2022 году до 120 триллионов юаней
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ПЕКИН, 31 дек — ПРАЙМ. Годовой ВВП Китая в 2022 году может достичь 120 триллионов юаней, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении, трансляцию которого вело Центральное телевидение Китая.
"Наша страна продолжает сохранять за собой статус второй экономики в мире с устойчивым развитием экономики. Ожидается, что ВВП за год превысит 120 триллионов юаней (17,3 триллиона долларов по курсу на сегодняшний день — ред.)", — сказал Си Цзиньпин.
Валовой внутренний продукт (ВВП) за первые три квартала 2022 года вырос на 3%, в первом квартале ВВП вырос на 4,8% в годовом выражении, во втором квартале – на 0,4%, в третьем квартале – на 3,9%. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.
Ранее государственное статистическое управление КНР сообщило, что темпы роста ВВП Китая за 2021 год после корректировки оказались выше первоначальной оценки и составили 8,4%, составив 114,92 триллиона юаней.
https://1prime.ru/world/20221231/839369706.html
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