Обозреватель Al Ain ат-Талиди: в 2023 году острая конкуренция между США и КНР продолжится
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Наступающий год, скорее всего, будет полон вызовов и трудностей, пишет обозреватель издания Al Ain Яхья ат-Талиди. Прогнозы делать довольно сложно, поскольку они требуют точного и объективного анализа событий, отметил он, однако можно попробовать сделать несколько предсказаний, основываясь на текущих реалиях.
По мнению журналиста, острая конкуренция между США и Китаем продолжится с использованием различных экономических и политических инструментов.
"Последняя встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином была открытой, предметной и конструктивной. Есть надежда, что Вашингтон и Пекин продолжат не только конкурировать за стратегическое и экономическое влияние в разных регионах мира, но и сотрудничать в поисках решения глобальных проблем. Но, вероятнее всего, их отношения будут балансировать между конфронтацией и сдерживанием, с одной стороны, и коммуникацией и дипломатией, с другой", — отметил ат-Талиди.
На Ближнем Востоке, по мнению журналиста, отмечаются осторожные ожидания и явная тенденция к политическому реализму в отношениях между странами региона. Геополитические изменения, происходящие в мире, вынуждают ближневосточные страны пересмотреть свои позиции в отношении "горячих файлов", считает он. Более того, это уже происходит, поэтому мы не удивимся, если в 2023 году произойдут серьезные изменения в отношениях влиятельных стран в регионе.
Помимо этого, предстоящий год станет годом беспрецедентного вызова для мировой экономики, продолжает ат-Талиди.
"Мир по-прежнему обеспокоен высокой инфляцией, последствия которой уже начали сказываться на уровне жизни людей. Правительства опасаются высокого уровня хаоса и роста преступности. Энергетический и продовольственный кризисы, а также сбои в цепочках поставок, похоже, плавно перетекут в новый год и сохранят геополитическую напряженность в мире", — подчеркнул обозреватель.
Итак, наступающий 2023-й год полон вызовов и трудностей, но мы не теряем надежду, подытожил ат-Талиди.
https://1prime.ru/world/20221231/839370594.html