МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Наступающий год, скорее всего, будет полон вызовов и трудностей, пишет обозреватель издания Al Ain Яхья ат-Талиди. Прогнозы делать довольно сложно, поскольку они требуют точного и объективного анализа событий, отметил он, однако можно попробовать сделать несколько предсказаний, основываясь на текущих реалиях. "За такого канцлера стыдно". Немцы шокированы новогодним обращением Шольца

По мнению журналиста, острая конкуренция между США и Китаем продолжится с использованием различных экономических и политических инструментов.

"Последняя встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином была открытой, предметной и конструктивной. Есть надежда, что Вашингтон и Пекин продолжат не только конкурировать за стратегическое и экономическое влияние в разных регионах мира, но и сотрудничать в поисках решения глобальных проблем. Но, вероятнее всего, их отношения будут балансировать между конфронтацией и сдерживанием, с одной стороны, и коммуникацией и дипломатией, с другой", — отметил ат-Талиди.

На Ближнем Востоке, по мнению журналиста, отмечаются осторожные ожидания и явная тенденция к политическому реализму в отношениях между странами региона. Геополитические изменения, происходящие в мире, вынуждают ближневосточные страны пересмотреть свои позиции в отношении "горячих файлов", считает он. Более того, это уже происходит, поэтому мы не удивимся, если в 2023 году произойдут серьезные изменения в отношениях влиятельных стран в регионе.

Помимо этого, предстоящий год станет годом беспрецедентного вызова для мировой экономики, продолжает ат-Талиди. Глава МЭА рассказал, что случится в энергетическом секторе в 2023 году

"Мир по-прежнему обеспокоен высокой инфляцией, последствия которой уже начали сказываться на уровне жизни людей. Правительства опасаются высокого уровня хаоса и роста преступности. Энергетический и продовольственный кризисы, а также сбои в цепочках поставок, похоже, плавно перетекут в новый год и сохранят геополитическую напряженность в мире", — подчеркнул обозреватель.

Итак, наступающий 2023-й год полон вызовов и трудностей, но мы не теряем надежду, подытожил ат-Талиди.