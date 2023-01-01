МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Южная Корея в новом году сосредоточит дипломатию на экономике и экспорте, будет делать упор на сотрудничество со странами, которые разделяют с ней общие ценности свободы, прав человека и законности, заявил в новогодней речи президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Южная Корея призвала Евросоюз противостоять экономической политике США

"В этом году как никогда сильна вероятность экономического спада. Преодолевать всеобщий кризис нужно с помощью экспорта. Экспорт — основа нашей экономики и источник рабочих мест", — заявил Юн Сок Ёль. Речь президента транслировалась в прямом эфире телеканалом MBC.

Он также отметил, что стратегия Южной Кореи в плане экспорта должна измениться, а "самый стратегический выбор в нынешней дипломатической обстановке" — это формирование союзов с государствами, которые разделяют такие же ценности "законности, прав человека и свободы".

"Мы поставим экономику в центр всей дипломатии, я лично займусь экспортной стратегией. Мы запустим проекты экспортных заказов на 50 миллиардов долларов, взрастим в качестве движущей силы экспорта строительство инфраструктуры, развитие ядерной энергетики и оборонную промышленность", — заявил президент, добавив, что расширит направления экспорта страны на весь мир, используя все имеющиеся у правительства возможности.

Будут приоритетно поощряться инвестиции в передовые технологии, государственную поддержку, "не жалея", окажут сферами биотехнологий, искусственного интеллекта, воздушно-космической отрасли.