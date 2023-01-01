МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Представитель Госдепа США, комментируя недавние переговоры по видеосвязи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, предупредил выступающих на одной стороне с Москвой, что они неизбежно окажутся на неправильной стороне истории. Однако Соединенные Штаты не те, кто имеет право указывать Пекину на ошибки, пишет китайское англоязычное издание Global Times. В США назвали пять конфликтов, которые могут спровоцировать мировую войну

В США обеспокоены, что расширение сотрудничества между Пекином и Москвой существенно снизит эффект от антироссийских санкций, заявил в комментарии изданию сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.

При этом в материале отмечается, что Китай поддерживает отношения со странами, которым присущи мирное сосуществование, общая стабильность, сбалансированное развитие, и США не сможет ограничить дипломатическую гибкость Китая.

Автор подчеркивает, что "не дело США указывать пальцем на Китай и читать лекции о том, как вести себя в отношениях с Россией".

По сравнению с системой альянсов США, говорится в статье, китайско-российские отношения, основанные на отказе от альянсов и конфронтации, не только соответствуют интересам обеих сторон, но могут быть более эффективными в решении глобальных проблем.

"Прочные двусторонние связи между Китаем и Россией могут помочь миру продвинуться к многополярности", — заключает издание.