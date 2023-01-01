МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Неконтролируемая поддержка администрации президента Владимира Зеленского в равной степени опасна как для Запада, так и для демократии на Украине, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад. "Слабое звено". США могут остаться без электричества на годы

Он подверг резкой критике Вашингтон за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева. "Зеленский практически уничтожил демократию на Украине, введя ограничения на свободу слова в СМИ и запретив любую оппозицию", добавил Лаад.

"В отличие от Байдена, Зеленский может произносить свои реплики правильно, с нужными эмоциями и выражением лица. Он даже выглядит соответствующим образом: с щетиной и в одежде военного цвета. Все это призвано передать самоотверженность, отчаяние и силу. Его актерская подготовка явно помогла ему. Но если копнуть глубже, то не видно никакой связи между его внешним видом, его высказываниями и тем, что реально происходит на Украине", — отметил обозреватель.

Журналист уверен, что без четкого контроля над украинской поддержкой Запад фактически будет финансировать террористические атаки против самого себя, так как оружие, предоставленное Штатами и странами Европы, может оказаться в руках террористов. Он подчеркнул, что ранее оружие из Украины было обнаружено в Африке, а преступные организации в Финляндии продают его в США и другие страны ЕС.

"Если бы в США были независимые правительственные агентства, то деньги, вооружение и помощь, направляемые в Украину, отслеживались бы, и о несоответствиях было бы сообщено. Если бы в США были честные СМИ, журналисты поставили бы перед властями вопрос об их безоговорочной поддержке Зеленского и его безрассудных расходов. Они также потребовали бы дипломатического решения", — резюмировалось в статье.

После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.