Британия столкнулась с рекордным потоком мигрантов в 2022 году
Sky News: рекордные 45,7 тысячи мигрантов прибыли в Британию через Ла-Манш в 2022 году
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В прошлом году 45,728 тысячи мигрантов переплыли пролив Ла-Манш на лодках, чтобы попасть в Великобританию, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные.
Как отмечается, эта цифра стала рекордной, превысив показатель 2021 года более чем на 60 процентов.
В ноябре британские издания заявляли, что с января по сентябрь количество незаконных мигрантов, перебравшихся в Британию через пролив, превысило показатель за весь 2021 год (примерно 28,5 тысячи человек). В этой стране их привлекает выгодная соцпрограмма и пособие для беженцев. Согласно данным СМИ, Лондон ежедневно расходует около семи фунтов стерлингов на размещение мигрантов в гостиницах.
В августе 2022 года число нарушений границ, совершенных за один месяц, оказалось максимальным с 2019 года. Тогда Ла-Манш пересекли свыше 13,5 тысячи нелегалов.
https://1prime.ru/world/20230101/839376317.html
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