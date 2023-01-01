МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В прошлом году 45,728 тысячи мигрантов переплыли пролив Ла-Манш на лодках, чтобы попасть в Великобританию, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные. Британцы стали чаще покупать энергосберегающую технику, сообщили СМИ

Как отмечается, эта цифра стала рекордной, превысив показатель 2021 года более чем на 60 процентов.

В ноябре британские издания заявляли, что с января по сентябрь количество незаконных мигрантов, перебравшихся в Британию через пролив, превысило показатель за весь 2021 год (примерно 28,5 тысячи человек). В этой стране их привлекает выгодная соцпрограмма и пособие для беженцев. Согласно данным СМИ, Лондон ежедневно расходует около семи фунтов стерлингов на размещение мигрантов в гостиницах.

В августе 2022 года число нарушений границ, совершенных за один месяц, оказалось максимальным с 2019 года. Тогда Ла-Манш пересекли свыше 13,5 тысячи нелегалов.