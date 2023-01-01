БРАЗИЛИА, 1 янв — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подтвердила готовность поставлять Бразилии необходимый объем удобрений. TotalEnergies с партнерами будет вести геологоразведку в Бразилии

Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"Россия была и остается одним из основных поставщиков минеральных удобрений для Бразилии, которые играют очень важную роль здесь в агропромышленном секторе, и мы подтвердили готовность и далее поставлять необходимый объем удобрений", — сказала она.

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.

Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.