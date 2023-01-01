БРАЗИЛИА, 1 янв — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в 2023 году ожидается товарооборот в девять миллиардов долларов между РФ и Бразилией. Бразилия нуждается в российских удобрениях, заявил посол

Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"Торгово-экономические отношения между нашими странами очень динамично развиваются. В этом году ожидаем выхода на уровень порядка девяти миллиардов долларов", — сказала она.

Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.

Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.