МИНСК, 1 янв — ПРАЙМ. Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск успешно заместил попавшие под продуктовое эмбарго западные товары, а новогодний стол в стране почти полностью может состоять из белорусских продуктов. Вице-премьер Белоруссии назвал ожидаемый объем экспорта продовольствия

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. В частности, оно касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. Изначально в список запрещенной к ввозу и реализации в Белоруссии продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты — всего более 20 групп товаров. Вместе с тем были предусмотрены ряд изъятий и исключений. Список товаров, на которые распространялось эмбарго, в последующем несколько корректировался, из него исключались некоторые позиции, а эмбарго продлевалось в июне до конца 2022 года.

"Успешно заместили товары, которые попали под эмбарго. Есть и хамон, и сыры с благородной плесенью, цены в два раза ниже чем импортные", — сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он заявил, что ассортимент в магазинах Белоруссии не только не сузился, но и расширился за прошлый год. "Наши злопыхатели с пеной у рта доказывали, что у Беларуси будут большие проблемы" — заметил министр.

Богданов добавил, что своими овощами белорусы будут обеспечены до следующего сезона — в республике увеличили количество закладки овощей в стабилизационные фонды на 29% по сравнению с предыдущим годом.

"Мы прикинули, скорее всего (новогодний), что стол белорусский на 99,9%", — констатировал министр, отвечая на вопрос, можно ли накрыть новогодний стол только за счет продуктов белорусского производства.