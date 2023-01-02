МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Если Китай выиграет у США в новой космической гонке, то сможет претендовать на владение обширными участками Луны, заявил глава NASA Билл Нельсон. Об этом сообщает издание Politico. Blue Origin подала заявку на участие в проекте лунного аппарата для NASA

По мнению Нельсона, если Китай первым установит свое присутствие на Луне, вполне возможно, что он оцепит самые богатые ресурсами районы лунной поверхности.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до мест на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория! ", — отметил глава агентства, после чего добавил, что соперничество США и Китая в лунной гонке становится все более жестким, и победитель может определиться в ближайшие два года.