В NASA испугались, что Китай захватит обширные территории на Луне
Глава NASA Нельсон выразил опасение, что Китай может захватить обширные территории на Луне
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Если Китай выиграет у США в новой космической гонке, то сможет претендовать на владение обширными участками Луны, заявил глава NASA Билл Нельсон. Об этом сообщает издание Politico.
По мнению Нельсона, если Китай первым установит свое присутствие на Луне, вполне возможно, что он оцепит самые богатые ресурсами районы лунной поверхности.
"Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до мест на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория! ", — отметил глава агентства, после чего добавил, что соперничество США и Китая в лунной гонке становится все более жестким, и победитель может определиться в ближайшие два года.
https://1prime.ru/world/20230102/839377448.html
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