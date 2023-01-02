МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Доходы ниже социального минимума, учитывающего в том числе покупку месячного проездного билета и посещение кинотеатра или театра раз в полгода, на сегодняшний день имеют 35% польских домохозяйств, сообщила в беседе с изданием Gazeta эксперт Института GRAPE Катажина Бех-Высоцкая. Orlen ожидает снижения зависимости Польши от российской нефти

При этом она отметила, что доходы меньше прожиточного минимума имеют 5% домохозяйств — это около двух миллионов граждан Польши.

Бех-Высоцкая подчеркнула, что риску бедности в наибольшей степени подвержены семьи с детьми, но в самой сложной ситуации в стране оказались домохозяйства, где проживают нескольких поколений. На текущий момент, по данным эксперта, около четверти таких семей испытывают нужду. Также она сообщила, что в нищете живут до 30% польских фермеров.