МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Читатели Franceinfo прокомментировали размещенную на сайте французской радиосети публикацию, рассказавшую про выигравшие от санкций предприятия России, а также про то, что благодаря уходу западных компаний Турция и Китай значительно нарастили объемы экспорта в Россию. В ФРГ признали, что санкции не поставят на колени российскую экономику

Читатель с ником Breidex так обрисовал ситуацию: "Европейцы — большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора кроме как идти до конца, а у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому. Украина, которая больше всего теряет, не отступит и утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодоприобретателями являются такие страны, как США и Индия".

Комментатор leratdesvilles развил тезис о победителях: "Главными победителями являются крупные компании, которые хотят вытеснить российского конкурента, захватив его рынки, плюс все украинские олигархи, которым мы направляем помощь, больше всего проиграли европейские страны".

Еще два комментатора считают, что победителями в сложившейся ситуации выступают исключительно США.

"Основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам", — уверен CecildeMille.

"Главные победители: американские компании", — уточнил Mine16.