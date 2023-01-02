МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в промышленности 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос в декабре до 47,8 пункта с 47,1 пункта в ноябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Европа инициировала обмен с Россией "активов-заложников"

Окончательные данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 2 января, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.