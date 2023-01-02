Аналитики ждут роста индекса деловой активности в промышленности еврозоны
Аналитики: по предварительным данным, индекс PMI в промышленности еврозоны в декабре вырос до 47,8
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в промышленности 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос в декабре до 47,8 пункта с 47,1 пункта в ноябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Окончательные данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 2 января, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
https://1prime.ru/world/20230102/839378574.html
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