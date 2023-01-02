Деловая активность в промышленности еврозоны выросла в декабре
Индекс деловой активности в промышленности еврозоны вырос в декабре до 47,8 пункта
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре поднялся до 47,8 пункта с 47,1 пункта в ноябре, говорится в сообщении S&P Global.
Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
При этом PMI в области промышленного производства Германии вырос до 47,1 пункта с 46,2 пункта. Предварительная оценка составляла 47,4 пункта.
Во Франции индикатор поднялся до 49,2 пункта с 48,3 пункта. Предварительная оценка была на уровне 48,9 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
https://1prime.ru/world/20230102/839380443.html
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