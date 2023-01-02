АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Экспорт Турции достиг рекордных 254,2 миллиарда долларов по итогам года, показав рост на 12,9%, цель — попасть в первую десятку экспортеров в мире, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Турция останется нетто-импортером газа, считает эксперт

"Несмотря на глобальную турбулентность, наш экспорт в 2022 году вырос на 12,9% по сравнению с прошлым годом и достиг 254,2 миллиарда долларов", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

По его словам, цель правительства — добиться того, чтобы "Турция заняла свое место среди 10 ведущих стран-экспортеров в мире".

Турецкий лидер также сообщил, что "правительство увеличило экспорт в семь раз с момента прихода к власти".

"Мы увеличили наш экспорт, который составлял 36 миллиардов долларов, когда мы отправились в путь 20 лет назад, в семь раз", — уточнил Эрдоган.