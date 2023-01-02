Эрдоган: глобальные неопределенности и кризисы не смогли помешать росту турецкого экспорта
АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Неопределенности и кризисные ситуации в мире, подобные конфликту на Украине и энергокризису, не смогли остановить рост экспорта Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее он сообщил, по итогам прошлого года страна поставила за рубеж продукцию на рекордные 254,2 миллиарда долларов, показав рост на 12,9%, цель — попасть в первую десятку экспортеров в мире.
По словам турецкого лидера, второе столетие Турецкой Республики ознаменуется новыми достижениями, в том числе в сфере экономики и экспорта.
"На протяжении последних 20 лет мы продолжаем активные шаги по развитию страны. Экспорт Турции сегодня находится на таком уровне, при котором его рост не могут остановить неопределенности и преграды", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu
Он сообщил, что по итогам трех кварталов 2022 года рост ВВП Турции достиг 6,2%. "Число стран и регионов, в которые Турция экспортирует свою продукцию на основе оплаты в национальной валюте, достигло 197", — констатировал турецкий лидер.
Эрдоган в качестве примера привлек внимание к успехам турецких кинематографистов.
"Сегодня Турция находится на втором месте в мире после США по объемам экспорта сериалов", — рассказал он.
Президент Турции заявил о неизменности курса на цифровизацию экономики, а также реализацию экологических инициатив на всей территории страны.
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