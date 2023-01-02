АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Неопределенности и кризисные ситуации в мире, подобные конфликту на Украине и энергокризису, не смогли остановить рост экспорта Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Турция установила рекорд в экспорте по итогам 2022 года

Ранее он сообщил, по итогам прошлого года страна поставила за рубеж продукцию на рекордные 254,2 миллиарда долларов, показав рост на 12,9%, цель — попасть в первую десятку экспортеров в мире.

По словам турецкого лидера, второе столетие Турецкой Республики ознаменуется новыми достижениями, в том числе в сфере экономики и экспорта.

"На протяжении последних 20 лет мы продолжаем активные шаги по развитию страны. Экспорт Турции сегодня находится на таком уровне, при котором его рост не могут остановить неопределенности и преграды", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu

Он сообщил, что по итогам трех кварталов 2022 года рост ВВП Турции достиг 6,2%. "Число стран и регионов, в которые Турция экспортирует свою продукцию на основе оплаты в национальной валюте, достигло 197", — констатировал турецкий лидер.

Эрдоган в качестве примера привлек внимание к успехам турецких кинематографистов.

"Сегодня Турция находится на втором месте в мире после США по объемам экспорта сериалов", — рассказал он.

Президент Турции заявил о неизменности курса на цифровизацию экономики, а также реализацию экологических инициатив на всей территории страны.