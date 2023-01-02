КИШИНЕВ, 2 янв — ПРАЙМ. К высокой инфляции в Молдавии привели ошибочные и непрофессиональные шаги правительства Натальи Гаврилицы, такое мнение высказал бывший вице-премьер страны Александр Муравский. "То ли еще будет!" Зрители CBS в шоке от очередного заявления Байдена

Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

"Власти совершили множество ошибок. В значительной степени энергокризис в ценовом секторе создан руками правительства, которое отнеслось непрофессионально и некомпетентно к вопросам переговоров (по энергоресурсам). Это значительная потеря времени в попытках спихнуть всю вину на инфляцию, на Нацбанк. Если бы не было этих ошибок, инфляция все равно была бы большая, но не за 30%, а 15-20%. То есть половина инфляции – вина правительства", — цитирует в понедельник Муравского кишиневский телеканал Accent TV.

Эксперт подчеркнул, что правительство не смогло минимизировать последствия экономического кризиса, в результате чего социально уязвимая категория граждан не будет защищена в полном объеме.

"Тот размер инфляции, который мы сегодня имеем – за 30% — "съедает", практически, все усилия правительства в попытках как-то поддержать уровень благосостояния населения, вводя различного рода надбавки, повышения зарплат, компенсации. Но если мы сравним размер надбавок с уровнем инфляции, то увидим, что население беднеет… Пострадают и пенсионеры. Сейчас индексация (пенсий) в 14%, которая в 2 раза ниже инфляции, и пенсионеры станут еще беднее", — отметил бывший вице-премьер.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.

Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.