БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв — ПРАЙМ. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает новостной портал G1. Petrobras может изменить политику цен на топливо

"Президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта), начатые во время правительства экс-президента Жаира Болсонару", — отмечает СМИ.

Накануне Лула да Силва вступил в должность главы государства.