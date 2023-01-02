Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний
Новый президент Бразилии Лула да Силва отменил приватизацию госкомпаний
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв — ПРАЙМ. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает новостной портал G1.
"Президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта), начатые во время правительства экс-президента Жаира Болсонару", — отмечает СМИ.
Накануне Лула да Силва вступил в должность главы государства.
https://1prime.ru/world/20230102/839382252.html
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