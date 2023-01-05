МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в ноябре снизился на 16,3 миллиарда долларов, или на 21%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 61,6 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 73 миллиардов долларов с первоначального значения октября в 78,2 миллиарда. Показатель за октябрь был пересмотрен до 77,8 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в ноябре уменьшился по сравнению с октябрем на 2%, или на 5,1 миллиарда долларов – до 251,9 миллиарда. Импорт сократился на 6,4%, или на 21,5 миллиарда долларов — до 313,4 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в ноябре снизился по отношению к октябрю на 15,3 миллиарда долларов — до 84,1 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на 1 миллиард долларов, до 22,5 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).