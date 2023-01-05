МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 декабря, неожиданно снизилось, на 19 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 204 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель сохранится на первоначальном уровне предшествующей недели — 225 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось до 213,75 тысячи с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 220,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 декабря, снизилось на 24 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,694 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.