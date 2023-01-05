ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. США в ноябре сократили объем торговли с Россией после роста в предыдущий месяц, следует из опубликованных данных американского бюро статистики. Средняя цена нефти Urals в 2022 году составила 76,09 доллара за баррель

Экспорт снизился до 62,6 миллиона долларов с 80,1 миллиона в октябре, импорт – до 594,3 миллиона с 732,4 миллиона. Отрицательное сальдо торговли с России составило 531,6 миллиона.

За аналогичный период 2021 года американский экспорт в торговле с России был 522,4 миллиона долларов, импорт – 2,77 миллиарда.

За 11 месяцев 2022 года США экспортировали в Россию товаров на 1,6 миллиарда долларов, импортировали – на 13,8 миллиарда.