2023-01-05T18:23:53+03:00
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2023
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США в ноябре вновь сократили торговлю с Россией
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США в ноябре сократили объем торговли с Россией после роста в предыдущий месяц, следует из опубликованных данных американского бюро статистики. Экспорт снизился до 62,6 миллиона... ПРАЙМ, 05.01.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. США в ноябре сократили объем торговли с Россией после роста в предыдущий месяц, следует из опубликованных данных американского бюро статистики.
Экспорт снизился до 62,6 миллиона долларов с 80,1 миллиона в октябре, импорт – до 594,3 миллиона с 732,4 миллиона. Отрицательное сальдо торговли с России составило 531,6 миллиона.
За аналогичный период 2021 года американский экспорт в торговле с России был 522,4 миллиона долларов, импорт – 2,77 миллиарда.
За 11 месяцев 2022 года США экспортировали в Россию товаров на 1,6 миллиарда долларов, импортировали – на 13,8 миллиарда.