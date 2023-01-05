МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж сказала в интервью CNBC в четверг, что центральному банку необходимо продолжать повышение процентных ставок и удерживать ставки на пиковом уровне некоторое время после завершения цикла их повышения. Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии и Европы, сообщили СМИ

По мнению Джордж, ФРС следует поднять целевой диапазон ключевой ставки, составляющий сейчас 4,25%-4,5%, выше 5%, и оставить его на этом уровне "до тех пор, пока не поступит сигнал о том, что инфляция действительно и убедительно начинает двигаться к целевому уровню 2%".

Позднее в январе Джордж освободит пост президента ФРС-Канзас-Сити. В прошлом году она являлась голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.