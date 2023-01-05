В ФРС не исключили удержание ставок не пиковом уровне
Представитель ФРС Джордж: ключевая задача будет заключаться в удержании ставок на пике
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж сказала в интервью CNBC в четверг, что центральному банку необходимо продолжать повышение процентных ставок и удерживать ставки на пиковом уровне некоторое время после завершения цикла их повышения.
По мнению Джордж, ФРС следует поднять целевой диапазон ключевой ставки, составляющий сейчас 4,25%-4,5%, выше 5%, и оставить его на этом уровне "до тех пор, пока не поступит сигнал о том, что инфляция действительно и убедительно начинает двигаться к целевому уровню 2%".
Позднее в январе Джордж освободит пост президента ФРС-Канзас-Сити. В прошлом году она являлась голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
https://1prime.ru/world/20230105/839398278.html
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