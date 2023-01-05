МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Было бы желательно, чтобы процентные ставки Европейского центрального банка достигли пика к этому лету, и чтобы их повышение не было "слишком механическим", сказал в четверг глава французского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало. В ФРС не исключили удержание ставок не пиковом уровне

Чтобы остановить беспрецедентный скачок инфляции ЕЦБ с июля прошлого года повышал процентные ставки четыре раза подряд и обещал продолжить повышение ставок, чтобы вернуть темп роста цен к целевым 2%.

"Было бы желательно достичь пика процентной ставки к лету, но слишком рано говорить, на каком уровне", — сказал Виллеруа в новогоднем обращении.

"Мы должны быть прагматичны и исходить из данных, избегая слишком механического повышения ставок", — добавил он.

Ставки будут оставаться на пиковом уровне так долго, как это будет необходимо, отметил Виллеруа.