МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в декабре снизились на 1,9% в месячном выражении и на 1% — в годовом, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В ФАО выразили надежду на продолжение снижения цен на продукты питания

"Индекс мировых цен на продовольствие в декабре 2022 года снизился девятый месяц подряд, уменьшившись на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем… В декабре 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 132,4 пункта, что на 1% ниже его значения годом ранее. Однако в целом за 2022 год значение индекса… составило 143,7 пункта, что на 14,3% выше среднего значения за 2021 год", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло упал по отношению к ноябрю на 10,3 пункта, или на 6,7%, — до 144,4 пункта. Таким образом, индекс упал до минимума с февраля 2021 года.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился до 147,3 пункта (на 2,8 пункта к ноябрю, или на 1,9%). ФАО объясняет это продолжением уборочной кампании в Южном полушарии и связанным с ней ростом поставок пшеницы, а также усилением на рынке конкурентной позиции Бразилии как экспортера кукурузы, которое привело к снижению мировых цен на эту культуру.

Индекс цен на сахар в декабре вырос к ноябрю на 2,8 пункта, или на 2,4%, — до 117,2 пункта. ФАО отмечает, что это связано в основном с опасениями по поводу влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность в Индии и с задержками дробления сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

Индекс цен на молочную продукцию вырос к ноябрю на 1,5 пункта, или на 1,2%, — до 139,1 пункта. Организация объясняет это ростом мировых цен на сыр, отражающим ужесточение рыночной конъюнктуры.

Индекс цен ФАО на мясо снизился на 1,4 пункта к ноябрю, или на 1,2%, — до 113,8 пункта. Такая динамика обусловлена снижением цен на мясо крупного рогатого скота и птицы.