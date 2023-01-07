Палата представителей конгресса США избрала нового спикера
Члены палаты представителей конгресса США избрали республиканца Маккарти новым спикером
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Палата представителей американского конгресса избрала представителя республиканской партии Кевина Маккарти на должность нового спикера. Выборы транслировали все главные американские телеканалы.
Состоявшееся в субботу голосование стало пятнадцатым, а дебаты по поводу назначения длились четыре дня, в течение которых палата не могла полноценно работать.
В результате Маккарти поддержали 216 конгрессменов, а его оппонента (демократа Хакима Джефриса) – 212, еще шестеро воздержались от выбора.
Должность спикера палаты представителей считается третьей по степени важности в США.
https://1prime.ru/world/20230107/839403580.html
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