МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Палата представителей американского конгресса избрала представителя республиканской партии Кевина Маккарти на должность нового спикера. Выборы транслировали все главные американские телеканалы. США выделили новый пакет помощи Украине

Состоявшееся в субботу голосование стало пятнадцатым, а дебаты по поводу назначения длились четыре дня, в течение которых палата не могла полноценно работать.

В результате Маккарти поддержали 216 конгрессменов, а его оппонента (демократа Хакима Джефриса) – 212, еще шестеро воздержались от выбора.

Должность спикера палаты представителей считается третьей по степени важности в США.