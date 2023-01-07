МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Жителям европейских государств следует ожидать плохих новостей из-за появившейся угрозы распространения в регионе подварианта омикрон-штамма "кракен". Об этом пишет автор журнала Politico Карло Мартушелли. Во Франции экономисты предрекли глобальную проблему в 2023 году

"Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется", — говорится в материале и уточняется, что, скорее всего, этот подвид коронавируса получил во время мутации сумел получить свойства, которые дают доминирующее положение перед другими штаммами.

Обозреватель ссылается в своей работе на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В указанном документе сообщается, что подвариант "кракен" впервые был выявлен 22 октября 2022 года на территории Соединенных Штатов Америки. Как удалось выявить специалистам агентства, в США вариант XBB.1.5 сумел стать "наиболее трансмиссивным подвариантом".

"Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней", — пишет Politico.

На этой неделе специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила об обеспокоенности специалистов тем, что "кракен" очень быстро вытесняет другие варианты коронавируса.

Сейчас XBB.1.5 удалось выявить ученым и медикам в 28 государствах, а на территории США подвариант сумел завоевать статус доминирующего.