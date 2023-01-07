Более 2,4 миллиона румын получат помощь для покупки еды
Власти Румынии в 2023 году выделят средства на покупку продуктов для 2,4 миллиона граждан
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Более 2,4 миллиона жителей Румынии получат средства на покупку продовольственных товаров, заявил премьер страны Николае Чукэ.
По его словам, раз в два месяца гражданам из социально незащищенных слоев будут выплачивать по 250 леев (примерно 55 долларов) на покупку еды. Еще четырем миллионам выплатят по 150 долларов для оплаты квитанций за электричество, а 400 тысячам учеников – более ста долларов на покупку одежды и товаров для учебы.
Матерям новорожденных детей вручат ваучеры на сумму около 430 долларов.
Чукэ назвал поддержку уязвимых категорий обязанностью правительства и призвал помогать всем нуждающимся максимально быстро и эффективно, сохраняя при этом баланс госбюджета и инвестиции.
https://1prime.ru/world/20230107/839405553.html
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