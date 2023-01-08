МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial Times. Капитализация Apple упала ниже двух триллионов долларов впервые с 2021 года

"Компания Apple начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, поскольку готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире уже в этом квартале", — говорится в сообщении.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.