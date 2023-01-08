Apple готовится к открытию первых флагманских магазинов в Индии
FT: Apple нанимает сотрудников в Индии в ходе подготовки к открытию первых флагманских магазинов
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial Times.
"Компания Apple начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, поскольку готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире уже в этом квартале", — говорится в сообщении.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.
https://1prime.ru/world/20230108/839406773.html
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