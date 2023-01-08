МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Анализ событий на Украине указывает на три фактора, которые свидетельствуют о преимуществе России перед НАТО, заявил обозреватель телеканала Al Mayadeen Хассан Нафаа. Американский политик предложил отдать под суд генсека НАТО

Первым фактором обозреватель назвал устойчивость России к санкциям Запада.

"Очевидно, что Россия выиграла этот раунд — положение рубля в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта", — отметил Нафаа, добавив, что антироссийские санкции пагубно влияют на экономику Запада, особенно стран Европы

Боеспособность российской армии — второй фактор, указанный Нафаа. Он утверждает, что "Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь", хотя весь Запад поддерживает Украину всеми доступными средствами.

И третий названный фактор — степень сплоченности политических и военных союзов с обеих сторон. Если у России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, то в странах-участницах НАТО, подчеркивает Нафаа, стали проявляться разногласия, способные вызвать даже крах альянса на фоне продолжающегося противостояния и энергокризиса.