МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи Петрос Цеггай. Россия и Мьянма подпишут рамочные соглашения о сотрудничестве

"Мы подписали договор о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя, я хочу, чтобы что-то вышло из этого сотрудничества", — сказал посол.

Он отметил, что запланирован обмен делегациями для укрепления и развития взаимодействия.

"У нас в стране пока не понимают все перспективы такого сотрудничества. Сейчас у нас будет обмен делегациями и это будет развиваться", — добавил эритрейский дипломат.

Посол Эритреи рассказал, что бывал в Крыму еще в советские годы, когда учился в Одессе, и тогда Севастополь произвел на него впечатление.

"Был как студент в Алуште. Сейчас он (Крым) стал лучше. Раньше, в советские годы, было тоже неплохо. В Севастополе был, говорят, он был совсем уничтожен во время Великой Отечественной войны. И (премьер Британии Уинстон) Черчилль и другие говорили, что за 70 лет даже невозможно будет восстановить", — отметил посол.

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