МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. США и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке и эксплуатации перспективных гражданских самолетов, заявило в субботу Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Президент Южной Кореи рассказал о целях дипломатической работы в 2023 году

"Мы заключили партнерство с Управлением гражданской авиации Кореи по разработке самолетов и безопасных полетов в рамках усовершенствованной системы воздушной мобильности. Сотрудничество с нашими международными партнерами имеет решающее значение для интеграции новых технологий", — говорится в заявлении ведомства.

В рамках нового соглашения страны условились в том числе расширить обмен информацией о передовых воздушных разработках, осуществлять совместный надзор за безопасностью при реализации таких проектов.

Аналогичные партнерские соглашения США ранее заключили с Японией, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.