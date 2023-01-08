США и Южная Корея будут вместе разрабатывать перспективные самолеты
FAA: США и Южная Корея заключили соглашение о совместной разработке перспективных самолетов
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. США и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке и эксплуатации перспективных гражданских самолетов, заявило в субботу Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
"Мы заключили партнерство с Управлением гражданской авиации Кореи по разработке самолетов и безопасных полетов в рамках усовершенствованной системы воздушной мобильности. Сотрудничество с нашими международными партнерами имеет решающее значение для интеграции новых технологий", — говорится в заявлении ведомства.
В рамках нового соглашения страны условились в том числе расширить обмен информацией о передовых воздушных разработках, осуществлять совместный надзор за безопасностью при реализации таких проектов.
Аналогичные партнерские соглашения США ранее заключили с Японией, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.
https://1prime.ru/world/20230108/839407332.html
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