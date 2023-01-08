МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Франция и другие страны Запада теряют своё влияние в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. The Times: Запад ожидает от Зеленского "возврата инвестиций"

"В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении", — заявил посол.

Он добавил, что труднее всего выступать против бывшим колониям Франции, до сих пор зависимым от неё.

"Это не неоколониальное, а прямо колониальное отношение. Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них "маленькая колониальная Европа". Надеюсь, все больше стран начнут это понимать. Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше", — отметил эритрейский дипломат.

По его мнению, для многих африканцев это будет хорошо.

"Сейчас все вклады они держат в банках во Франции, африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться", — подчеркнул посол Эритреи в РФ.

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