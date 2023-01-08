МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Предложение Москвы о безвозмездных поставках удобрений в страны Африки было очень хорошим жестом, заявил посол Эритреи в России Петрос Цеггай.

"Это добрый жест, очень хорошо по отношению к африканским странам, это очень хороший жест", — отметил об в беседе с РИА Новости.

Цеггай сообщил, что у Эритреи нет нужды в импортных удобрениях. По его словам, стране хватает собственных запасов калия, которых, согласно подсчетам, должно хватить на двести лет.

Что касается зерна, Эритреи невыгодно закупать продукцию у РФ в большом объеме, поэтому государство покупает зерновые малыми партиями у тех, кто импортирует оптом. В Эритрее ожидают помощи от России в разведке нефти

Россия, Украина, Турция и ООН летом прошлого года заключили пакет соглашений, получивший название "зерновой" или "продуктовой" сделки. Первая часть договоренностей касается вывоза продукции из украинских портов. Вторая — снятия ограничений с российского экспорта зерна и удобрений.

Москва неоднократно заявляла, что сделка не выполняется в полном объеме, а в портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений, предназначенных для нуждающихся стран. Президент РФ Владимир Путин в сентябре сообщил, что Россия готова бесплатно поставить зерно и удобрения бедным государствам.

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