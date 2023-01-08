ЦЮРИХ, 8 янв — ПРАЙМ. Около 350 миллионов жителей Африки, или четверть населения континента, страдают от дефицита продовольствия, заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини, выступая на конференции "Народ и оборона", которая началась в воскресенье в Швеции. США выделят дополнительную помощь на продовольственную безопасность Африки

По словам Мардини, чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем сильнее его негативные последствия укореняются во всем мире. В частности, отметил он, наблюдаются стремительное повышение цен на энергоносители и продовольствие, рекордный уровень инфляции, а также рост бедности.

"Только в Африке около 350 миллионов человек, четверть населения континента, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Ситуация, безусловно, ухудшится по мере того, как будет нарушаться глобальная система снабжения продовольствием, а урожаи будут оставаться нестабильными из-за нехватки удобрений", — сказал Мардини.

Гендиректор Красного Креста добавил, что тема ситуации на Украине продолжает доминировать в мировых СМИ, одновременно отметив, что по всему миру происходит более 100 вооруженных конфликтов.

"Многие из них со сложными долгосрочными гуманитарными последствиями сильно сказываются на наиболее уязвимых людях в таких местах, как Афганистан, Эфиопия, Сомали, Йемен, Сирия, которые уже пострадали от многолетних конфликтов, климатических потрясений, ухудшения окружающей среды и социально-экономических последствий пандемии COVID-19", — сообщил Мардини.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.