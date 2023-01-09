Nikkei: число обанкротившихся компаний в Японии выросло впервые за три года и составило 6,4 тысячи
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В 2022 году количество обанкротившихся компаний в Японии выросло на 5% и достигло 6,4 тысячи, передает Nikkei.
Сообщается, что этот показатель вырос в Японии впервые за три года. И если в 2021 году общая сумма долгов обанкротившихся компаний составила около $8,3 миллиарда, то в 2022-м — уже около $17,4 миллиарда. В первую очередь пострадали компании, работающие в сферах строительства и логистики.
Среди причин указывается подорожание энергоносителей и производственных материалов в связи с конфликтом на Украине. Также отмечается, что свою роль сыграла нехватка рабочих кадров на фоне ситуации с COVID-19.
https://1prime.ru/world/20230109/839411962.html
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