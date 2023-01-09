МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял посетит Нью-Йорк и Вашингтон с официальным визитом с 9 по 11 января для участия в Форуме по торговой политике между Индией и США, сообщило министерство торговли страны. Apple готовится к открытию первых флагманских магазинов в Индии

"Он (министр – ред.) примет участие в 13-м заседании Форума торговой политики в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 января 2023 года. Перед переговорами на уровне делегаций он также проведет встречу один на один с торговым представителем Соединенных Штатов послом Кэтрин Тай… Форум по торговой политике — это платформа для постоянного взаимодействия между двумя странами в области торговли и для развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Обе страны с нетерпением ждут встречи и уверены в достижении прогресса по торговым вопросам", — говорится в сообщении.

Глава минторговли Индии "пообщается с руководителями известных многонациональных предприятий, примет участие в общественных мероприятиях, присоединится к встречам за круглым столом с бизнес-лидерами и аналитическими центрами, а также посетит промышленные предприятия в Нью-Йорке".

Планируется, что в Вашингтоне Гоял также встретится с министром торговли США Джиной Раймондо и некоторыми лидерами отрасли.

Министерство отметило, что "Индия и США являются естественными партнерами и имеют взаимодополняемость в торговле, давние стратегические и экономические отношения, контакты между людьми, и обе страны также являются динамично развивающимися демократиями".