МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в ноябре осталась на отметке октября в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. ЕЦБ предрек "очень сильный" номинальный рост зарплат в еврозоне

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

В ЕС безработица в ноябре также сохранилась на октябрьской отметке в 6%.

В ноябре 2021 года безработица в еврозоне составляла 7,1%, а в ЕС — 6,5%. В абсолютном выражении число безработных в ЕС в ноябре 2022 года составило 12,95 миллиона человек, из них в зоне евро — 10,849 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам ноября была зафиксирована в Чехии (2,7%), Польше (3%) и Германии (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,4%) и Греции (11,4%).