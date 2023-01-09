НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — ПРАЙМ. Резервный банк Индии — центробанк страны — разрешил коммерческому банку Indian Bank открыть три специальных счета востро для торговли со Шри-Ланкой с использованием индийской рупии, сообщает издание Economic Times. Новгородский бизнес может начать расчеты с партнерами из Индии в рупиях

"Резервный банк Индии дал разрешение на три счета востро. Ожидается, что счета начнут работать со дня на день", — рассказал источник издания.

Он отметил, что счета востро в местной валюте позволят Шри-Ланке импортировать товары из Индии, не тратя при этом сокращающиеся запасы долларов.

"Счета востро также помогли бы Шри-Ланке использовать (кредитные) линии в рупиях, открытые Индией. Это будет способствовать стабилизации ланкийской экономики", — сказал собеседник издания.

Ранее Индия предоставил Шри-Ланке финансовый пакет на сумму около 4 миллиардов долларов.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива.

В начале ноября прошлого года правительство Индии разрешило использование рупии, своей национальной валюты, в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были предприняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской рупии.