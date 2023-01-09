Alibaba планирует инвестировать миллиард долларов в экономику Турции
Alibaba намерен вложить миллиард долларов в строительство логистического центра в Турции
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd планирует построить логистический центр в аэропорту Стамбула и центр обработки данных вблизи Анкары, инвестировав в них более 1 млрд долларов, сообщил президент компании Майкл Эванс.
Как написала турецкая газета Sabah, Эванс сказал в интервью, что компания стремится инвестировать в Европу и Ближний Восток. Эванс рассматривает Турцию как очень сильную производственную базу.
"У нас есть серьезный инвестиционный план в аэропорту Стамбула. Мы можем оценить планы экспорта заказанных через интернет товаров отсюда в Европу, на Ближний и Дальний Восток. Мы планируем инвестиции в размере более 1 млрд долларов", — цитирует Эванса издание.
Alibaba — спонсор Trendyol, одной из самых известных турецких платформ интернет-торговли.
"Мы выбрали Trendyol за ее передовые технологии и огромный потенциал. Мы позиционируем ее как базу для Европы и Ближнего Востока", — добавил Эванс.
https://1prime.ru/world/20230109/839418447.html
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