МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd планирует построить логистический центр в аэропорту Стамбула и центр обработки данных вблизи Анкары, инвестировав в них более 1 млрд долларов, сообщил президент компании Майкл Эванс. Сооснователь Alibaba сократит свою долю в компании, пишут СМИ

Как написала турецкая газета Sabah, Эванс сказал в интервью, что компания стремится инвестировать в Европу и Ближний Восток. Эванс рассматривает Турцию как очень сильную производственную базу.

"У нас есть серьезный инвестиционный план в аэропорту Стамбула. Мы можем оценить планы экспорта заказанных через интернет товаров отсюда в Европу, на Ближний и Дальний Восток. Мы планируем инвестиции в размере более 1 млрд долларов", — цитирует Эванса издание.

Alibaba — спонсор Trendyol, одной из самых известных турецких платформ интернет-торговли.

"Мы выбрали Trendyol за ее передовые технологии и огромный потенциал. Мы позиционируем ее как базу для Европы и Ближнего Востока", — добавил Эванс.