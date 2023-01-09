МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Станет ли 2023 годом, который компенсирует последствия основных потрясений, вызванных двумя "черными лебедями" — глобальной пандемией COVID и конфликтом вокруг Украины, или же годом, который поставит перед мировой экономикой новые вызовы? На этот вопрос попытался ответить обозреватель турецкого издания Sabah Керем Алкин. Washington Post предсказала большие проблемы Украине из-за событий в США

Он отметил, что в первые дни наступившего года эксперты активно обсуждают возможные сценарии дальнейшего развития ситуации в мировой экономике. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) говорят о некоторой потери импульса мирового экономического роста в 2023 году, который может даже не достичь отметки 2,5-3%, что рассматривается как "порог рецессии".

"Это означает тот факт, что риск рецессии в глобальном масштабе стал вполне вероятным. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева повторила свое предупреждение о том, что в этом году одна треть мировой экономики будет в рецессии", — объяснил обозреватель.

По мнению Георгиевой, уже сейчас нетрудно предвидеть, что 2023 год будет более сложным, чем 2022 год, как с точки зрения мировой экономики, так и с точки зрения мировой торговли, в связи с экономическим замедлением, наблюдаемым в США, Европейском союзе (ЕС) и Китае. Глава МВФ напоминает, что сотни миллионов людей даже в тех странах, которые не вступят в рецессию, ждет сложный период в экономике.

В материале отмечается, что для ведущих стран мира есть четыре возможные ошибки, которых стоило бы избежать любым путем.

Во-первых, пишет Алкин, в связи с все еще продолжающимся беспокойством из-за опасности глобальной пандемии некоторые государства, и прежде всего Китай, могут вновь ввести ограничения, карантины и локдауны. Подобные меры могут повлечь за собой новые проблемы как для этих стран, так и для глобальной цепочки поставок. Глобальный кризис или новый ренессанс: что ждет энергетику в 2023 году

Второй риск заключается в том, что ведущие центральные банки могут продолжать повышать процентные ставки, несмотря на то, что все международные экономические институты указывают на риск так называемой "тяжелой рецессии". Знаменитый экономист, профессор Нуриэль Рубини, также известный как "доктор Судного дня" (Dr. Doom) в силу того, что заранее предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, снова повторил свое предупреждение о том, что, если центральные банки будут полны решимости и в 2023 году проводить политику высоких процентных ставок и ограничительную денежно-кредитную политику, то вероятность сурового финансового кризиса возрастает в разы.

Третий, не менее опасный риск состоит в том, что может прекратится государственная поддержка реального сектора и трудящихся. Иными словами, ошибки ужесточения одновременно денежно-кредитной и фискальной политики.

Наконец, четвертая и последняя ошибка, которую могут совершить ведущие экономики в 2023 году — это то, что они поддадутся панике и прибегнут к щиту "протекционизма" с тем, чтобы сдержать другие конкурирующие экономики. Это, вне всякого сомнения, окажет негативное влияние на глобальную торговлю и цепочку поставок, что еще более усугубит глобальную рецессию.

"Надеемся, что ведущие экономики не допустят этих ошибок", — подытожил турецкий обозреватель.