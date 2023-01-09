МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Грозящие Соединенным Штатам рецессия и безработица изменят отношение американцев к действующим политикам, считает сенатор Ольга Ковитиди. "То ли еще будет!" Зрители CBS в шоке от очередного заявления Байдена

По ее словам, неоправданные растраты Вашингтона на фоне глубокого кризиса в экономике "разозлят" граждан и обернутся протестами.

Ковитиди заявила РИА Новости, что сокращения банковских работников стали "первой ласточкой безработицы". Кроме того, чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика приведет к усугублению экономических проблем в США.

Сенатор также отметила, что схемы с "похороненными на Украине" средствами американских налогоплательщиков необходимо расследовать в парламенте, возместив американцам их потери.