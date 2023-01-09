ООН, 9 янв — ПРАЙМ. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. ООН: вывоз российских удобрений из нескольких европейских портов разрешен

"Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса", — сказал Дюжаррик.

Тем не менее, подчеркнул Дюжаррик, ООН не следит за коммерческими контрактами на поставку украинского зерна в рамках "продуктовой сделки".

Изначально ООН и западные страны приводили в качестве основного аргумента в пользу заключения "продуктовой сделки" голод, нависший над бедными странами. Предполагалось, что украинское зерно в рамках сделки будет отправляться государствам, больше всего нуждающимся в нем.

Как сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила всего 5,4%, тогда как всего по состоянию на 8 января через коридор на 633 судах было перевезено 16,9 миллиона тонн зерна и продовольственных товаров.

"Важно помнить, что часто зерно идет в пункт назначения, где его мелют, а затем уже муку реэкспортируют в другие места – в ряде случаев это были места в развивающемся мире. Мы не следим коммерческими транзакциями, которые проводятся после того, как зерно отгрузят с корабля", — сказал Дюжаррик, комментируя слова турецкого министра.

"Это коммерческие транзакции. Мы не вмешиваемся в коммерческие контракты между зерновыми экспортерами Украины, поставщиками и импортерами. Но важно также отметить, что в целом проект привел к снижению глобальных цен на продовольствие, что помогает людям по всему миру", — добавил он.

Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.