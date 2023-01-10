МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в результате незаконных действий Совета Европы, сообщила в Twitter Группа по делам СЕ при посольстве во Франции. Иван Солтановский покинул пост постпреда России при Совете Европы

В заявлении посольства, в частности, говорится: "Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы".

В группе пояснили, что Российская Федерация не намерена участвовать в работе органов Совета Европы, если права российских представителей будут ограничены. Вместе с тем в сообщении отмечается, что Москва может выйти и из других соглашений.