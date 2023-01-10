МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Динамичное развитие отношений России с государствами Азии всегда было "главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии", но помешать этому оппоненты Москвы не в состоянии, заявил в беседе с "Известиями" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Внук де Голля заявил о спланированном заговоре Запада против России

По его словам, у оппонентов России и раньше не получалось навредить этим отношениям, "а 2022 год, который с точки зрения мировой политики и экономики многое расставляет по своим местам, в том числе в контексте определения контуров будущего мироустройства, показывает: сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры".

При этом Руденко отметил, что азиатские страны делают ставку на соразвитие, совместную борьбу с новыми вызовами и угрозами, а не на геополитическое соперничество и замыкание производственно-логистических цепочек на себя.

Поэтому многие государства региона не торопятся записываться в новые замкнутые "коалиции единомышленников" и тратить ресурсы на блоковые схемы, подпитывая геополитические и геоэкономические амбиции США и их союзников.