В МИД рассказали о "главном кошмаре Запада" в его борьбе с Россией
Замглавы МИД Руденко: развитие отношений России со странами Азии - "главный кошмар для Запада"
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Динамичное развитие отношений России с государствами Азии всегда было "главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии", но помешать этому оппоненты Москвы не в состоянии, заявил в беседе с "Известиями" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, у оппонентов России и раньше не получалось навредить этим отношениям, "а 2022 год, который с точки зрения мировой политики и экономики многое расставляет по своим местам, в том числе в контексте определения контуров будущего мироустройства, показывает: сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры".
При этом Руденко отметил, что азиатские страны делают ставку на соразвитие, совместную борьбу с новыми вызовами и угрозами, а не на геополитическое соперничество и замыкание производственно-логистических цепочек на себя.
Поэтому многие государства региона не торопятся записываться в новые замкнутые "коалиции единомышленников" и тратить ресурсы на блоковые схемы, подпитывая геополитические и геоэкономические амбиции США и их союзников.
https://1prime.ru/world/20230110/839424428.html
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