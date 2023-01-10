Bloomberg: Эстония готовит план конфискации российских активов
Bloomberg: Эстония готовит план ареста российских активов для передачи их Украине
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Эстония готовится представить в январе план ареста активов России для передачи Украине замороженных в соответствии с санкциями российских средств, сообщило агентство Bloomberg.
По словам главы МИД Эстонии Михкеля Тамма, которые приводит агентство, правовая база для ареста будет создана к концу января.
"Это ответ на поручение правительства в Таллине в конце декабря. Оно поручило министерствам разработать план изъятия активов", — заявил Тамм.
Также Bloomberg сообщил, что Эстония представит план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение для решения по €300 миллиардам резервов Банка России и еще миллиардов замороженных активов российских физлиц, попавших в санкционные списки.
https://1prime.ru/world/20230110/839425640.html
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