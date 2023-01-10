МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Эстония готовится представить в январе план ареста активов России для передачи Украине замороженных в соответствии с санкциями российских средств, сообщило агентство Bloomberg. Сенат США решил передать замороженные активы российских бизнесменов Украине

По словам главы МИД Эстонии Михкеля Тамма, которые приводит агентство, правовая база для ареста будет создана к концу января.

"Это ответ на поручение правительства в Таллине в конце декабря. Оно поручило министерствам разработать план изъятия активов", — заявил Тамм.

Также Bloomberg сообщил, что Эстония представит план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение для решения по €300 миллиардам резервов Банка России и еще миллиардов замороженных активов российских физлиц, попавших в санкционные списки.