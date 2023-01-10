МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Потребительские расходы в Великобритании в декабре отставали от инфляции, что указывает на значительное снижение расходов в реальном выражении, несмотря на вклад рождественских покупок и чемпионата мира по футболу, пишет Reuters. Об этом свидетельствуют результаты опросов, опубликованные во вторник. Британия сократит энергетические субсидии бизнесу

Как сообщили в Barclays, расходы по кредитным и дебетовым картам банка в декабре выросли на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, намного отставая от инфляции потребительских цен, которая в ноябре составила 10,7%.

Согласно отдельным данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), расходы в сетевых магазинах в декабре по сравнению с тем же периодом предыдущего года выросли на 6,9%. С учетом коррекции на инфляцию, это тоже является сокращением.

Результаты опросов соответствуют прогнозам большинства аналитиков, что британская экономика переживает рецессию и может оставаться в ней еще довольно длительное время.

"Пабы, бары и клубы выиграли от рождественских вечеринок и футбольных болельщиков, следящих за чемпионатом мира", — говорит директор Barclays Эсме Харвуд. Великобритании предсказали наиболее сильную рецессию среди государств G7

"Однако стоит отметить, что эти цифры выглядят более позитивно по сравнению с декабрем 2021 года, так как распространение Omicron удерживало британцев от покупок и развлечений", — добавляет она.

Также во вторник вышел отчет компании IMRG, показавший сокращение онлайн-продаж в декабре 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По итогам всего 2022 года розничные онлайн-продажи в Великобритании упали на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, что стало первым годом негативного роста. В Barclays также отметили слабые розничные онлайн-продажи.

Последний опрос экономистов, проведенный Reuters, указывает на сокращение экономики Великобритании на 0,9% в 2023 году.